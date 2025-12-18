https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html

Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Долина

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина пока проживает в московской квартире, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках после решения Верховного суда РФ. "Долина остаётся в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры", - сказала собеседница агентства. Свириденко пояснила, что Долина может выселиться добровольно до заседания в Мосгорсуде. Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.

