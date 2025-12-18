https://1prime.ru/20251218/dolina-865664292.html

Долина заплатила почти пять миллионов рублей за поиск покупателя квартиры

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина заплатила почти 5 миллионов рублей за поиск покупателя своей квартиры, сказано в решении ВС РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Между Долиной и индивидуальным предпринимателем был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры. Впоследствии Долиной в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 рублей", - сказано в решении.

