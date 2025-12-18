Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
2025-12-18T10:55+0300
2025-12-18T10:55+0300
недвижимость
бизнес
финансы
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.
недвижимость, бизнес, финансы
Недвижимость, Бизнес, Финансы
10:55 18.12.2025
 
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной

Риелтор две недели водил покупателей, включая Лурье, смотреть квартиру Долиной

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.
Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Долина
08:48
 
НедвижимостьБизнесФинансы
 
 
