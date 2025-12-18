https://1prime.ru/20251218/dolina-865664938.html
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T10:55+0300
2025-12-18T10:55+0300
2025-12-18T10:55+0300
недвижимость
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664770_0:251:2813:1833_1920x0_80_0_0_fc3a4c89cec624379271a4f4941dfb2b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_878c4f850a8e95e5b3b80708ed97b708.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, финансы
Недвижимость, Бизнес, Финансы
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
Риелтор две недели водил покупателей, включая Лурье, смотреть квартиру Долиной
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.
Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Долина