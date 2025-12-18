Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной

https://1prime.ru/20251218/dolina-865664938.html

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.

