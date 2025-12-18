https://1prime.ru/20251218/dolina-865665354.html

Верховный суд назвал стоимость квартиры, которую продала Долинаа

Верховный суд назвал стоимость квартиры, которую продала Долинаа

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Представленное стороной артистки Ларисы Долиной заключение оценило её квартиру в 205,5 миллиона рублей, экспертиза по уголовному делу сочла рыночной стоимостью 138 миллионов, говорится в определении Верховного суда РФ. "Стороной Долиной Л.А. в свою очередь представлено заключение специалиста… согласно которому рыночная стоимость указанного жилого помещения по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 205 559 000 рублей. В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 года, рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 138 033 919 рублей", - следует из определения. Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.

