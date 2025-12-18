Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд - 18.12.2025, ПРАЙМ
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд
бизнес
недвижимость
общество
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В части же исковых требований Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице законного представителя Долиной А.А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения Судебная коллегия полагает, с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), направить дело на новое рассмотрение", - говорится в документе.
бизнес, недвижимость, общество
Бизнес, Недвижимость, Общество
11:00 18.12.2025
 
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд

Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд для соблюдения прав ее внучки

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В части же исковых требований Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице законного представителя Долиной А.А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения Судебная коллегия полагает, с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), направить дело на новое рассмотрение", - говорится в документе.
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
