https://1prime.ru/20251218/dolina-865665502.html
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд - 18.12.2025, ПРАЙМ
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд
Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:00+0300
2025-12-18T11:00+0300
2025-12-18T11:00+0300
бизнес
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В части же исковых требований Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице законного представителя Долиной А.А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения Судебная коллегия полагает, с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), направить дело на новое рассмотрение", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865664938.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_8d1adc4d9f19864aebf4cbd8411e148c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, общество
Бизнес, Недвижимость, Общество
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд
Вопрос о выселении Долиной направили в Мосгорсуд для соблюдения прав ее внучки
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В части же исковых требований Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице законного представителя Долиной А.А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения Судебная коллегия полагает, с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), направить дело на новое рассмотрение", - говорится в документе.
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной