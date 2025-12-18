Риелтор Лурье проверяла паспорт Долиной и сведения о долгах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.
11:02 18.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.
