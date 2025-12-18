https://1prime.ru/20251218/dolina-865665809.html

Риелтор Лурье проверяла паспорт Долиной и сведения о долгах

Риелтор Лурье проверяла паспорт Долиной и сведения о долгах - 18.12.2025, ПРАЙМ

Риелтор Лурье проверяла паспорт Долиной и сведения о долгах

Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T11:02+0300

2025-12-18T11:02+0300

2025-12-18T11:02+0300

бизнес

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664649_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_746e47f2d3b3d37d7bf0673fb9b57f72.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20251218/dolina-865660295.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки