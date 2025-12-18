https://1prime.ru/20251218/dolina-865665809.html
Риелтор Лурье проверяла паспорт Долиной и сведения о долгах
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.
Адвокат Лурье рассказала, где сейчас живет Долина