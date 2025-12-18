https://1prime.ru/20251218/dolina-865665940.html
Верховный суд назвал Долину жертвой преступления
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления, единственным ее мотивом было сохранение своей безопасности, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В данном случае Долина Л.А. является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности", - говорится в документе.
