Верховный суд назвал Долину жертвой преступления

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления, единственным ее мотивом было сохранение своей безопасности, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "В данном случае Долина Л.А. является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности", - говорится в документе.

