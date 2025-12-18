Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-18T11:16+0300
2025-12-18T11:16+0300
бизнес
россия
москва
верховный суд
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России. "27 марта 2025 г. в приемную Хамовнического районного суда г. Москвы представителем Долиной Л.А. было подано ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с тем, в судебном заседании 28 марта 2025 г. представитель Долиной Л.А. сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию, в связи с чем ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения", - говорится в определении Верховного суда. Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.
бизнес, россия, москва, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Верховный суд
11:16 18.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России.
"27 марта 2025 г. в приемную Хамовнического районного суда г. Москвы представителем Долиной Л.А. было подано ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с тем, в судебном заседании 28 марта 2025 г. представитель Долиной Л.А. сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию, в связи с чем ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения", - говорится в определении Верховного суда.
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.
Верховный суд назвал Долину жертвой преступления
11:07
 
