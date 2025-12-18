https://1prime.ru/20251218/dolina-865666230.html
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался - 18.12.2025, ПРАЙМ
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался
Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:16+0300
2025-12-18T11:16+0300
2025-12-18T11:16+0300
бизнес
россия
москва
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России. "27 марта 2025 г. в приемную Хамовнического районного суда г. Москвы представителем Долиной Л.А. было подано ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с тем, в судебном заседании 28 марта 2025 г. представитель Долиной Л.А. сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию, в связи с чем ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения", - говорится в определении Верховного суда. Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865665940.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Верховный суд
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, но певица передумала
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России.
"27 марта 2025 г. в приемную Хамовнического районного суда г. Москвы
представителем Долиной Л.А. было подано ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с тем, в судебном заседании 28 марта 2025 г. представитель Долиной Л.А. сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию, в связи с чем ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения", - говорится в определении Верховного суда
.
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.
Верховный суд назвал Долину жертвой преступления