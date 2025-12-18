Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег - 18.12.2025
Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег
Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег - 18.12.2025, ПРАЙМ
Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег
Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:22+0300
2025-12-18T11:22+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.
11:22 18.12.2025
 
Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег

Помощник Долиной рассказал, что передавал деньги неизвестным людям по ее просьбе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался
11:16
 
