Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег

Помощник Долиной рассказал, что исполнял ее просьбы по передаче денег

2025-12-18T11:22+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.

