Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде

Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде

2025-12-18T11:38+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.

