https://1prime.ru/20251218/dolina-865667123.html
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:38+0300
2025-12-18T11:38+0300
2025-12-18T11:38+0300
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07afc35467a376f8e0280330618573c2.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865666230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6779954f0e4e602b665d50febf0f7b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
Экспертиза показала, что Лариса Долина не знала о современных формах мошенничества
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался