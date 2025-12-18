Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде - 18.12.2025
https://1prime.ru/20251218/dolina-865667123.html
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде - 18.12.2025, ПРАЙМ
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T11:38+0300
2025-12-18T11:38+0300
общество
финансы
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.
общество , финансы
Общество , Финансы
11:38 18.12.2025
 
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде

Экспертиза показала, что Лариса Долина не знала о современных формах мошенничества

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.
Адвокат Долиной просил провести психиатрическую экспертизу, затем отказался
11:16
11:16
 
