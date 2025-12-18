https://1prime.ru/20251218/dolina-865670890.html

Агентство недвижимости вернуло Долиной 2/3 от комиссии за продажу квартиры

2025-12-18T13:02+0300

недвижимость

бизнес

финансы

верховный суд

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Международное агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной 3 миллиона 146 тысяч рублей, что составило 2/3 от уплаченной комиссии за продажу ее квартиры в Хамовниках, следует из опубликованного в четверг определения Верховного суда России. "7 ноября 2024 г. между Долиной Л.А. и ООО "Вайтвилл" было заключено соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого Долиной были возвращены денежные средства в размере 3 миллиона 146 тысяч рублей из 4 миллионов 800 тысяч рублей, переданных Б. (риелтору - ред.) за оказанные услуги", – говорится в тексте документа. Агентство Whitewill занималось продажей квартиры Долиной, именно через их публикацию в интернете Полина Лурье нашла недвижимость. Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

недвижимость, бизнес, финансы, верховный суд