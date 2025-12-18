https://1prime.ru/20251218/dolina-865671708.html

Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Лурье о добровольности сделки

Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Лурье о добровольности сделки - 18.12.2025, ПРАЙМ

Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Лурье о добровольности сделки

Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в... | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "При этом все доводы стороны Лурье, в том числе о том, что… Долина действиями и словами подтвердила свое осознанное и добровольное намерение продать жилое помещение… были отклонены судом без какой-либо правовой оценки со ссылкой на совершение Долиной сделки под влиянием заблуждения", - указал суд в определении.

