https://1prime.ru/20251218/dolina-865671708.html
Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Лурье о добровольности сделки
2025-12-18T13:09+0300
2025-12-18T13:09+0300
недвижимость
бизнес
общество
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "При этом все доводы стороны Лурье, в том числе о том, что… Долина действиями и словами подтвердила свое осознанное и добровольное намерение продать жилое помещение… были отклонены судом без какой-либо правовой оценки со ссылкой на совершение Долиной сделки под влиянием заблуждения", - указал суд в определении.
недвижимость, бизнес, общество
Недвижимость, Бизнес, Общество
13:09 18.12.2025
 
Полина Лурье
Полина Лурье. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При этом все доводы стороны Лурье, в том числе о том, что… Долина действиями и словами подтвердила свое осознанное и добровольное намерение продать жилое помещение… были отклонены судом без какой-либо правовой оценки со ссылкой на совершение Долиной сделки под влиянием заблуждения", - указал суд в определении.
НедвижимостьБизнесОбщество
 
 
