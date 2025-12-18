"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной
Лев Лещенко заявил, что у Ларисы Долиной есть несколько квартир и домов
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Лариса Долина не останется без крыши над головой после возврата квартиры в Хамовниках Полине Лурье, сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с 360.ru.
"У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. <…> У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего", — рассказал он.
Лещенко отметил, что Долина "не бездомная" и ей "есть где жить".
Афера с квартирой
Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.