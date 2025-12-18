Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/dolina-865685109.html
"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной
"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной
Лариса Долина не останется без крыши над головой после возврата квартиры в Хамовниках Полине Лурье, сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с 360.ru. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:44+0300
2025-12-18T18:44+0300
недвижимость
москва
прибалтика
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Лариса Долина не останется без крыши над головой после возврата квартиры в Хамовниках Полине Лурье, сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с 360.ru. "У нее еще два или три места. &lt;…&gt; Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. &lt;…&gt; У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего", — рассказал он.Лещенко отметил, что Долина "не бездомная" и ей "есть где жить".Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865670890.html
https://1prime.ru/20251218/agentstvo-865668847.html
москва
прибалтика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, москва, прибалтика, мосгорсуд, верховный суд
Недвижимость, МОСКВА, Прибалтика, Мосгорсуд, Верховный суд
18:44 18.12.2025
 
"Не бездомная". Лещенко раскрыл правду о недвижимости Долиной

Лев Лещенко заявил, что у Ларисы Долиной есть несколько квартир и домов

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Лариса Долина не останется без крыши над головой после возврата квартиры в Хамовниках Полине Лурье, сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с 360.ru.
"У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. <…> У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего", — рассказал он.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Агентство недвижимости вернуло Долиной 2/3 от комиссии за продажу квартиры
13:02
Лещенко отметил, что Долина "не бездомная" и ей "есть где жить".

Афера с квартирой

Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина. - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной
12:35
 
НедвижимостьМОСКВАПрибалтикаМосгорсудВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала