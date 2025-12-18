https://1prime.ru/20251218/dolina-865691189.html

"Нельзя обмануть". Психолог нашел необычное объяснение действиям Долиной

МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Излишняя самоуверенность могла стать причиной, по которой певица Лариса Долина продала квартиру, отдав деньги мошенникам, такое мнение выразил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru. "Если она под влиянием мошенников это делала, то это может быть состояние страха, который затмевает какую-то разумную рациональную составляющую. <…> Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия, неуверенность в себе. Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть", — предположил он.Эксперт также выразил сомнение в том, что в момент продажи недвижимости певица находилась в состоянии фрустрации.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.

