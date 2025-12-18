Мошенники научились обходить закон о дропперах

https://1prime.ru/20251218/droppery-865669797.html

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах - они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и вместо этого просят россиян проводить транзакции самостоятельно в мессенджерах, разрешая оставить себе "комиссию", говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, которое есть в распоряжении РИА Новости. В начале июля в РФ вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности. "Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого "дроп-комплекта"). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе "комиссию" в 1-2% от оборота по карте", - предупредили в компании. В таких схемах мошенники ищут дропов для работы среди студентов - так называемых "темщиков". Как уточнили в DLBI, в их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота. Молодых людей убеждают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, за что в худшем случае их ждет небольшой штраф и блокировка счета. "Опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением", – прокомментировал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.

