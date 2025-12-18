https://1prime.ru/20251218/droppery-865669797.html
Мошенники научились обходить закон о дропперах
Мошенники научились обходить закон о дропперах - 18.12.2025, ПРАЙМ
Мошенники научились обходить закон о дропперах
Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах - они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T13:05+0300
2025-12-18T13:05+0300
2025-12-18T13:05+0300
мошенничество
технологии
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах - они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и вместо этого просят россиян проводить транзакции самостоятельно в мессенджерах, разрешая оставить себе "комиссию", говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, которое есть в распоряжении РИА Новости. В начале июля в РФ вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности. "Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого "дроп-комплекта"). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе "комиссию" в 1-2% от оборота по карте", - предупредили в компании. В таких схемах мошенники ищут дропов для работы среди студентов - так называемых "темщиков". Как уточнили в DLBI, в их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота. Молодых людей убеждают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, за что в худшем случае их ждет небольшой штраф и блокировка счета. "Опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением", – прокомментировал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.
https://1prime.ru/20251113/tsb--864493196.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_122:0:1879:1318_1920x0_80_0_0_100b95d4da92f25538ccf118d5fa6f04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, рф
Мошенничество, Технологии, Финансы, РФ
Мошенники научились обходить закон о дропперах
Мошенники научились обходить закон о дропперах, отказываясь от фиксированной оплаты
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах - они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и вместо этого просят россиян проводить транзакции самостоятельно в мессенджерах, разрешая оставить себе "комиссию", говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В начале июля в РФ
вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.
ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список
"Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого "дроп-комплекта"). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе "комиссию" в 1-2% от оборота по карте", - предупредили в компании.
В таких схемах мошенники ищут дропов для работы среди студентов - так называемых "темщиков". Как уточнили в DLBI, в их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота.
Молодых людей убеждают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, за что в худшем случае их ждет небольшой штраф и блокировка счета.
"Опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением", – прокомментировал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.