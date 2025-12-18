В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год

https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865684132.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Русгидро" в 2026 году ожидается на уровне 390 миллиардов рублей против 336 миллиардов рублей в 2025 году, заявил журналистам член правления, первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Объем финансирования инвестиционной программы группы "Русгидро" в 2025 году ожидается в объеме 336 миллиардов рублей. Планируемый объем финансирования в 2026 году - 390 миллиардов рублей", - сказал он. Он добавил, что сейчас компании осталось закончить строительство еще 6 проектов, а также завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС. В сентябре заместитель генерального директора Сергей Теребулин говорил, что инвестиционная программа "Русгидро" в следующем году будет немного больше уровня текущего года. В июле глава компании Виктор Хмарин заявлял, что инвестпрограмма до 2029 года планируется в 1,13 триллиона рублей. Он также говорил, что компанию ожидает активный инвестиционный цикл, 80% инвестиций приходится на Дальний Восток. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
