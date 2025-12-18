Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865684132.html
В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год
В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год - 18.12.2025, ПРАЙМ
В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год
Инвестпрограмма "Русгидро" в 2026 году ожидается на уровне 390 миллиардов рублей против 336 миллиардов рублей в 2025 году, заявил журналистам член правления,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T18:20+0300
2025-12-18T18:20+0300
бизнес
россия
дальний восток
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Русгидро" в 2026 году ожидается на уровне 390 миллиардов рублей против 336 миллиардов рублей в 2025 году, заявил журналистам член правления, первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Объем финансирования инвестиционной программы группы "Русгидро" в 2025 году ожидается в объеме 336 миллиардов рублей. Планируемый объем финансирования в 2026 году - 390 миллиардов рублей", - сказал он. Он добавил, что сейчас компании осталось закончить строительство еще 6 проектов, а также завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС. В сентябре заместитель генерального директора Сергей Теребулин говорил, что инвестиционная программа "Русгидро" в следующем году будет немного больше уровня текущего года. В июле глава компании Виктор Хмарин заявлял, что инвестпрограмма до 2029 года планируется в 1,13 триллиона рублей. Он также говорил, что компанию ожидает активный инвестиционный цикл, 80% инвестиций приходится на Дальний Восток. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
https://1prime.ru/20251217/skolkovo-865652450.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, русгидро
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Русгидро
18:20 18.12.2025
 
В "Русгидро" рассказали об инвестпрограмме на следующий год

Инвестпрограмма "Русгидро" в 2026 году ожидается на уровне 390 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Русгидро" в 2026 году ожидается на уровне 390 миллиардов рублей против 336 миллиардов рублей в 2025 году, заявил журналистам член правления, первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников.
"Объем финансирования инвестиционной программы группы "Русгидро" в 2025 году ожидается в объеме 336 миллиардов рублей. Планируемый объем финансирования в 2026 году - 390 миллиардов рублей", - сказал он.
Он добавил, что сейчас компании осталось закончить строительство еще 6 проектов, а также завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС.
В сентябре заместитель генерального директора Сергей Теребулин говорил, что инвестиционная программа "Русгидро" в следующем году будет немного больше уровня текущего года.
В июле глава компании Виктор Хмарин заявлял, что инвестпрограмма до 2029 года планируется в 1,13 триллиона рублей. Он также говорил, что компанию ожидает активный инвестиционный цикл, 80% инвестиций приходится на Дальний Восток.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке у компании есть активы в тепловой генерации и электросетях.
Сколково - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Вчера, 21:52
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала