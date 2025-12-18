https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865684295.html

В "Русгидро" рассказали о допдоходах от либерализации цен ГЭС

В "Русгидро" рассказали о допдоходах от либерализации цен ГЭС - 18.12.2025, ПРАЙМ

В "Русгидро" рассказали о допдоходах от либерализации цен ГЭС

Допдоходы "Русгидро" от либерализации цен ГЭС на Дальнем Востоке в 2026-2030 годах составят 145 миллиардов рублей, заявил журналистам член правления, первый... | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Допдоходы "Русгидро" от либерализации цен ГЭС на Дальнем Востоке в 2026-2030 годах составят 145 миллиардов рублей, заявил журналистам член правления, первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Прирост выручки от продажи электроэнергии и мощности ГЭС группы "Русгидро", расположенных в ОЭС Востока, за пятилетний период 2026-30 годов, оценивается примерно в 145 миллиардов рублей. Средства будут направляться на реализацию рекордной инвестиционной программы группы "Русгидро", - сказал он. Ранее в декабре кабмин РФ установил полную либерализацию цен, то есть увеличение доли свободной продажи электроэнергии и мощности гидроэлектростанций (ГЭС), на Дальнем Востоке с 2030 года, при этом поэтапная либерализация начнётся уже со следующего года. С 2026 года либерализация для определения объемов поставки электрической энергии и мощности составит 22%, с 2027 года - 40%, с 2028 года - 60%, с 2029 года - 80% и с 2030 года - 100%. Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, в качестве одной из мер финансовой поддержки "Русгидро" президент РФ Владимир Путин одобрил решение ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. По старым планам доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна была вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно было сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Аналитиками эффект оценивался в 141,2 миллиарда рублей, отмечала газета.

