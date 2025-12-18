Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025
Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам
Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам
2025-12-18T19:20+0300
2025-12-18T19:20+0300
финансы
банки
россия
минфин
асв
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет, сообщается в материалах на сайте министерства. "Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн рублей. Повышенное страхование АСВ коснется рублевых вкладов физлиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет. Ранее было увеличено максимальное страховое возмещение до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более 3 лет", - говорится в материалах. Решение повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных проектов, пояснили в Минфине. Изменения отражены в законопроекте Минфина России "О внесении изменений в ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", опубликованном для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечает министерство. "При наступлении страхового случая, выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться совокупно и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не распространяется на вклады, если при досрочном возврате (ранее 3-х лет) можно получить проценты выше, чем по ставке до востребования", - добавили в Минфине.
финансы, банки, россия, минфин, асв
Финансы, Банки, РОССИЯ, Минфин, АСВ
19:20 18.12.2025
 
Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн рублей. Повышенное страхование АСВ коснется рублевых вкладов физлиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет. Ранее было увеличено максимальное страховое возмещение до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более 3 лет", - говорится в материалах.
Решение повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных проектов, пояснили в Минфине.
Изменения отражены в законопроекте Минфина России "О внесении изменений в ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", опубликованном для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечает министерство.
"При наступлении страхового случая, выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться совокупно и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не распространяется на вклады, если при досрочном возврате (ранее 3-х лет) можно получить проценты выше, чем по ставке до востребования", - добавили в Минфине.
