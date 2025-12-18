https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865686955.html

Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам

Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам - 18.12.2025, ПРАЙМ

Минфин предлагает увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам

Минфин РФ предлагает увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T19:20+0300

2025-12-18T19:20+0300

2025-12-18T19:20+0300

финансы

банки

россия

минфин

асв

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_548db7055b1657ec0638e926552e5f52.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет, сообщается в материалах на сайте министерства. "Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн рублей. Повышенное страхование АСВ коснется рублевых вкладов физлиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет. Ранее было увеличено максимальное страховое возмещение до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более 3 лет", - говорится в материалах. Решение повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных проектов, пояснили в Минфине. Изменения отражены в законопроекте Минфина России "О внесении изменений в ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ", опубликованном для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечает министерство. "При наступлении страхового случая, выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться совокупно и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не распространяется на вклады, если при досрочном возврате (ранее 3-х лет) можно получить проценты выше, чем по ставке до востребования", - добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20251217/strakhovanie-865642705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, минфин, асв