Цена на золото впервые в истории превысила 4400 долларов за унцию

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в четверг обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 28,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66% - до 4 402,85 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 400 долларов.
