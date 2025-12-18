Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz - 18.12.2025
Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 февраля рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства... дата и время судебного заседания 11.02.2026", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, в августе в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков арбитражный суд назначил несколько резервных дат заседаний по иску "Газпрома". В их числе, помимо 17 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта, 15 апреля и 13 мая 2026 года. Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst &amp; Young Global Limited и Ernst &amp; Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года. Тогда же арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. Польский концерн Orlen сообщил в октябре 2023 года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 февраля рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства... дата и время судебного заседания 11.02.2026", – сообщается в карточке дела.
Согласно материалам дела, в августе в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков арбитражный суд назначил несколько резервных дат заседаний по иску "Газпрома". В их числе, помимо 17 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта, 15 апреля и 13 мая 2026 года.
Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года.
Тогда же арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу.
Польский концерн Orlen сообщил в октябре 2023 года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen.
Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
