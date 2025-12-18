https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865688104.html

Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам

18.12.2025

Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам

Минфин РФ предлагает увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, это позволит существенно расширить охват сделок с жильем,... | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, это позволит существенно расширить охват сделок с жильем, сообщает министерство. "Увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 млн рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда", - говорится в материалах на сайте. "Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки", – отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, его слова приводятся в материалах.

рф

2025

