Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам - 18.12.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам - 18.12.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам
Минфин РФ предлагает увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, это позволит существенно расширить охват сделок с жильем,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, это позволит существенно расширить охват сделок с жильем, сообщает министерство. "Увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 млн рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда", - говорится в материалах на сайте. "Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки", – отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, его слова приводятся в материалах.
20:01 18.12.2025
 
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам

Минфин предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам с 10 до 30 млн рублей

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, это позволит существенно расширить охват сделок с жильем, сообщает министерство.
"Увеличивается страховое покрытие с 10 до 30 млн рублей по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимого имущества, расчетов по договору участия в долевом строительстве, а также по договору строительного подряда", - говорится в материалах на сайте.
"Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки", – отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, его слова приводятся в материалах.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд
19:59
 
