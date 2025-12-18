Будет ли рубль расти дальше?

По оценкам "Альфа-Форекс", российский рубль в декабре достиг пределов роста против основных мировых валют. Данные Росстата на конец ноября зафиксировали инфляцию на уровне 6,6% в годовом выражении. Это создает, на наш взгляд, условия для дальнейшего смягчения монетарного курса Банка России.Заседание состоится уже завтра, 19 декабря. Согласно консенсус-прогнозу экспертов по ставке, регулятор пойдет на ее снижение с 16,5% до 16% (50 базисных пунктов). Впрочем, российский мегарегулятор может приятно удивить инвестиционное сообщество, смягчив денежно-кредитные условия до 15,0% -15,5%(100-150 базисных пунктов) в связи с существенным замедлением инфляционных показателей. Рыночные ожидания снижения ключевой ставки ЦБ становятся главным фактором ослабления национальной валюты до конца текущего года.Среди факторов поддержки рубля остается устойчивый профицит внешнеторгового сальдо на уровне $11,1 млрд (по итогам октября), повышенное предложение иностранной валюты сохранится на российском рынке в период декабрьских налоговых выплат. Вместе с тем, тренд на падение нефтяных цен ниже $50 за баррель марки Urals вкупе с восстановлением импорта в начале 2026 года способно сократить комфортный уровень внешнеэкономического сальдо.Торговая неделя с 15 по 19 декабря сопровождается публикацией важной макроэкономической статистики США и ЕС. Рынок полностью отыграл шаг Федрезерва по снижению учетной ставки до 3,5-3,75%, подняв курс пары евро/доллар до 1,1800. Дальнейший рост единой валюты пока затруднен из-за неопределенности в отношении дальнейшего смягчения политики ФРС США. Решение продолжить цикл снижения ставки по итогам заседания Федрезерва 26 января сейчас оценивается рынком с вероятностью в 30%. Ноябрьский отчет по инфляции США показал замедление роста потребительских цен (CPI, YoY) c 3% до 2.7% в год, аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI ex Food & Energy) сократился с 3% до 2,6%. Текущая динамика индексов CPI может смягчить позицию Федрезерва в начале наступающего года.Политика Европейского центрального банка остается без изменений: в четверг регулятор сохранил ставки рефинансирования и по депозитам на уровнях 2,15% и 2%. Монетарные власти еврозоны по-прежнему ожидают стабилизацию инфляции у уровня 2% в 2026 году.Больше полезной и эксклюзивной информации по финансовым рынкам можно прочитать в нашем Telegram-канале.Прогнозы "Альфа-форекс"В паре евро/доллар наблюдаем локальный рост к верхней границе среднесрочного коридора 1,1400- 1,1800. Прорыв выше может запустить ралли к уровню 1,2000.По доллару сформирован валютный диапазон 78-82 рублей.По евро рост котировок ограничен в торговом коридоре 89-98 рублей.
По оценкам "Альфа-Форекс", российский рубль в декабре достиг пределов роста против основных мировых валют. Данные Росстата на конец ноября зафиксировали инфляцию на уровне 6,6% в годовом выражении. Это создает, на наш взгляд, условия для дальнейшего смягчения монетарного курса Банка России.
Заседание состоится уже завтра, 19 декабря. Согласно консенсус-прогнозу экспертов по ставке, регулятор пойдет на ее снижение с 16,5% до 16% (50 базисных пунктов). Впрочем, российский мегарегулятор может приятно удивить инвестиционное сообщество, смягчив денежно-кредитные условия до 15,0% -15,5%(100-150 базисных пунктов) в связи с существенным замедлением инфляционных показателей. Рыночные ожидания снижения ключевой ставки ЦБ становятся главным фактором ослабления национальной валюты до конца текущего года.
Среди факторов поддержки рубля остается устойчивый профицит внешнеторгового сальдо на уровне $11,1 млрд (по итогам октября), повышенное предложение иностранной валюты сохранится на российском рынке в период декабрьских налоговых выплат. Вместе с тем, тренд на падение нефтяных цен ниже $50 за баррель марки Urals вкупе с восстановлением импорта в начале 2026 года способно сократить комфортный уровень внешнеэкономического сальдо.
Торговая неделя с 15 по 19 декабря сопровождается публикацией важной макроэкономической статистики США и ЕС. Рынок полностью отыграл шаг Федрезерва по снижению учетной ставки до 3,5-3,75%, подняв курс пары евро/доллар до 1,1800. Дальнейший рост единой валюты пока затруднен из-за неопределенности в отношении дальнейшего смягчения политики ФРС США. Решение продолжить цикл снижения ставки по итогам заседания Федрезерва 26 января сейчас оценивается рынком с вероятностью в 30%. Ноябрьский отчет по инфляции США показал замедление роста потребительских цен (CPI, YoY) c 3% до 2.7% в год, аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI ex Food & Energy) сократился с 3% до 2,6%. Текущая динамика индексов CPI может смягчить позицию Федрезерва в начале наступающего года.
Политика Европейского центрального банка остается без изменений: в четверг регулятор сохранил ставки рефинансирования и по депозитам на уровнях 2,15% и 2%. Монетарные власти еврозоны по-прежнему ожидают стабилизацию инфляции у уровня 2% в 2026 году.
Прогнозы "Альфа-форекс"
В паре евро/доллар наблюдаем локальный рост к верхней границе среднесрочного коридора 1,1400- 1,1800. Прорыв выше может запустить ралли к уровню 1,2000.
По доллару сформирован валютный диапазон 78-82 рублей.
По евро рост котировок ограничен в торговом коридоре 89-98 рублей.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.