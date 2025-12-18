https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865688611.html
Цены на газ в Европе выросли на два процента
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в четверг - до 339 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 332,4 доллара (+0,2%). Ценовой минимум составил 329,1 доллара (-0,8%). Последние фьючерсы торговались по 338,8 доллара (+2,1%), что также стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 331,7 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
