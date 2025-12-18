Биржи Европы закрылись ростом

https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865689632.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли после выхода макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65% - до 9 837,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,80%, до 8 150,64 пункта, немецкий DAX - на 1%, до 24 199,50 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре и сохранил процентную ставку на уровне 2,15%. Банк Англии, в свою очередь, снизил учетную ставку до 3,75% с 4% годовых.
