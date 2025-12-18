Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись ростом - 18.12.2025
Биржи Европы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли после выхода макростатистических данных
рынок
индексы
европа
dax
банк англии
мировая экономика
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли после выхода макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65% - до 9 837,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,80%, до 8 150,64 пункта, немецкий DAX - на 1%, до 24 199,50 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре и сохранил процентную ставку на уровне 2,15%. Банк Англии, в свою очередь, снизил учетную ставку до 3,75% с 4% годовых.
европа
рынок, индексы, европа, dax, банк англии, мировая экономика
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Банк Англии, Мировая экономика
21:11 18.12.2025
 
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг выросли после выхода макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65% - до 9 837,77 пункта, французский CAC 40 - на 0,80%, до 8 150,64 пункта, немецкий DAX - на 1%, до 24 199,50 пункта.
Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре и сохранил процентную ставку на уровне 2,15%.
Банк Англии, в свою очередь, снизил учетную ставку до 3,75% с 4% годовых.
Цены на газ в Европе выросли на два процента
