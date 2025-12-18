https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865690020.html

Курс юаня на Мосбирже снизился

Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг умеренно снизился после сильного роста накануне, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг умеренно снизился после сильного роста накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 5 копеек, до 11,35 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,29-11,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,67 рубля. Рубль корректирует падение Юань на Мосбирже в четверг торговался преимущественно в минусе по отношению к рублю. Сильный рост курса в среду в район уровня сопротивления 11,4 рубля сменился коррекцией вниз – в направлении отметки 11,3 рубля. "Новости относительно ожидаемой встречи в выходные между делегациями РФ и США в Майами могли оказывать умеренную поддержку рублю. Помимо этого, вышедшие в среду данные по декабрьским инфляционным ожиданиям населения и бизнеса являются аргументом за консервативное решение Банка России на заседании в пятницу, что также играет на стороне национальной валюты", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 20.58 мск повышалась на 0,6%, до 60 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,5 пункта. Прогнозы Рост валют снова встал на паузу – доллар вернулся под 80 рублей, юань ближе к 11,3 рубля, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Возможно, некоторые экспортеры продают дополнительные объемы валюты, заранее готовясь к налоговому периоду. За рубль также геополитический оптимизм и продажи валюты по бюджетному правилу. Несмотря на импульсы укрепления общее направление курса рубля будет понижательным. Главным образом на фоне всплеска потребительских и корпоративных расходов перед праздниками и увеличения физического спроса на валюту", - полагает он. Кроме того, ЦБ, как ожидается, понизит ключевую ставку на завтрашнем заседании, считает Шепелев. "В моменте выраженной реакции не предвидится, но фундаментально это негативно для нацвалюты. В конце недели ждем курсы на уровне – 79-81 рубля за доллар и 11,3-11,5 рубля за юань", - резюмирует он. В заключительный день торговой недели динамика рубля будет определяться решением регулятора по ключевой ставке – если ЦБ все-таки снизит "ключ" на 1 процентный пункт, курс имеет потенциал завершить неделю выше 11,45 рубля за юань, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

