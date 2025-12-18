https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865690656.html
Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году
Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году - 18.12.2025, ПРАЙМ
Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году
Минфин РФ в 2026 году продолжит реализацию механизма списания задолженности регионов, объем списанной задолженности в 2025 году составил 227 миллиардов рублей,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T22:05+0300
2025-12-18T22:05+0300
2025-12-18T22:05+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит реализацию механизма списания задолженности регионов, объем списанной задолженности в 2025 году составил 227 миллиардов рублей, сообщает министерство. Региональный государственный долг находится на устойчивом уровне, чуть выше 3 триллиона рублей, рассказал замминистра финансов Павел Кадочников на заседании Совета Союза финансистов России. "Большая часть этой суммы – задолженность по бюджетным кредитам. По поручению президента продолжается реализация механизма списания 2/3 задолженности регионов, в 2025 году объем списанной задолженности составил 227 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. "В следующем году программа списания задолженности будет продолжена. Кроме того, всем регионам предоставлено право направлять высвобождаемые средства на цели специальной военной операции. Для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности не менее половины средств должно быть направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Кадочников, его слова приводятся в материалах. Доходы региональных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Минфин. "Увеличение доходов в основном обеспечили собственные налоговые и неналоговые поступления регионов, в первую очередь поступления налога на доходы физических лиц", - говорится в сообщении. Из федерального бюджета регионам в 2026 году будут предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме 3,6 триллиона рублей, из них более 1 триллиона рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов, напомнили в Минфине. "Ключевые приоритеты бюджетной политики отражены в федеральном бюджете, они же закрепляются и в бюджетах регионов. Это - выполнение социальных обязательств, решение задач обороны и безопасности, достижение национальных целей развития. При реализации национальных проектов особое внимание уделяется технологическому развитию", - сказал Кадочников. Отмечается, что замминистра призвал регионы в 2026 году сохранить в приоритете обеспечение социальных обязательств и реализацию национальных проектов, придерживаться консервативной бюджетной и взвешенной долговой политики. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
https://1prime.ru/20251211/putin-865441083.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, владимир путин, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Минфин
Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году
Минфин: списание задолженности регионов в 2026 году продолжится
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит реализацию механизма списания задолженности регионов, объем списанной задолженности в 2025 году составил 227 миллиардов рублей, сообщает министерство.
Региональный государственный долг находится на устойчивом уровне, чуть выше 3 триллиона рублей, рассказал замминистра финансов Павел Кадочников на заседании Совета Союза финансистов России. "Большая часть этой суммы – задолженность по бюджетным кредитам. По поручению президента продолжается реализация механизма списания 2/3 задолженности регионов, в 2025 году объем списанной задолженности составил 227 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
"В следующем году программа списания задолженности будет продолжена. Кроме того, всем регионам предоставлено право направлять высвобождаемые средства на цели специальной военной операции. Для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности не менее половины средств должно быть направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Кадочников, его слова приводятся в материалах.
Доходы региональных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Минфин
.
"Увеличение доходов в основном обеспечили собственные налоговые и неналоговые поступления регионов, в первую очередь поступления налога на доходы физических лиц", - говорится в сообщении.
Из федерального бюджета регионам в 2026 году будут предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме 3,6 триллиона рублей, из них более 1 триллиона рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов, напомнили в Минфине.
"Ключевые приоритеты бюджетной политики отражены в федеральном бюджете, они же закрепляются и в бюджетах регионов. Это - выполнение социальных обязательств, решение задач обороны и безопасности, достижение национальных целей развития. При реализации национальных проектов особое внимание уделяется технологическому развитию", - сказал Кадочников.
Отмечается, что замминистра призвал регионы в 2026 году сохранить в приоритете обеспечение социальных обязательств и реализацию национальных проектов, придерживаться консервативной бюджетной и взвешенной долговой политики.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина
. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
Путин объяснил важность увеличения зарплат для российской экономики