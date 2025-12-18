https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865690656.html

Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году

Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году - 18.12.2025, ПРАЙМ

Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году

Минфин РФ в 2026 году продолжит реализацию механизма списания задолженности регионов, объем списанной задолженности в 2025 году составил 227 миллиардов рублей,... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T22:05+0300

2025-12-18T22:05+0300

2025-12-18T22:05+0300

россия

финансы

рф

владимир путин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ в 2026 году продолжит реализацию механизма списания задолженности регионов, объем списанной задолженности в 2025 году составил 227 миллиардов рублей, сообщает министерство. Региональный государственный долг находится на устойчивом уровне, чуть выше 3 триллиона рублей, рассказал замминистра финансов Павел Кадочников на заседании Совета Союза финансистов России. "Большая часть этой суммы – задолженность по бюджетным кредитам. По поручению президента продолжается реализация механизма списания 2/3 задолженности регионов, в 2025 году объем списанной задолженности составил 227 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. "В следующем году программа списания задолженности будет продолжена. Кроме того, всем регионам предоставлено право направлять высвобождаемые средства на цели специальной военной операции. Для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности не менее половины средств должно быть направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Кадочников, его слова приводятся в материалах. Доходы региональных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Минфин. "Увеличение доходов в основном обеспечили собственные налоговые и неналоговые поступления регионов, в первую очередь поступления налога на доходы физических лиц", - говорится в сообщении. Из федерального бюджета регионам в 2026 году будут предоставлены межбюджетные трансферты в общем объеме 3,6 триллиона рублей, из них более 1 триллиона рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов, напомнили в Минфине. "Ключевые приоритеты бюджетной политики отражены в федеральном бюджете, они же закрепляются и в бюджетах регионов. Это - выполнение социальных обязательств, решение задач обороны и безопасности, достижение национальных целей развития. При реализации национальных проектов особое внимание уделяется технологическому развитию", - сказал Кадочников. Отмечается, что замминистра призвал регионы в 2026 году сохранить в приоритете обеспечение социальных обязательств и реализацию национальных проектов, придерживаться консервативной бюджетной и взвешенной долговой политики. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

https://1prime.ru/20251211/putin-865441083.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин, минфин