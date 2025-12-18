https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865690863.html

Правительство утвердило перечень расходов на использование цифрового рубля

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в 2025 году может быть использован цифровой рубль: соцобеспечение, зарплата и другие выплаты персоналу, капитальное строительство, ремонт и обслуживание объектов госсобственности, сообщает Минфин РФ. "Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в 2025 году может быть использован цифровой рубль", - говорится в материалах на сайте министерства. "Выплаты из бюджета будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Открыть счет цифрового рубля может только сам гражданин", - подчеркнули в Минфине. "В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности", - отмечается в материалах. Перечень разработан в рамках федерального закона от 31 июля 2025 года "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ", который предусматривает исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Казначейства России, пояснили в Минфине. Минфин совместно с Банком России продолжает вести системную работу по интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. С 1 января 2026 года применение цифрового рубля станет доступно для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям, а с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств, напомнили в Минфине.

