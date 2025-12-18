https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691039.html

Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей

Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей - 18.12.2025, ПРАЙМ

Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей

18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу, говорится в материалах на сайте Минфина России. Правительство РФ утвердило предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации по номинальной стоимости в 2026 году в рублях и в иностранной валюте. "Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу. Объем размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит в эквиваленте не более 1 миллиарда долларов США по номиналу", – говорится в сообщении министерства. Программы государственных внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждены законом о федеральном бюджете. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год в соответствии с программой составляет 5,51 триллиона рублей. График аукционов по размещению ОФЗ на первый квартал 2026 года будет опубликован на сайте Минфина России до конца месяца, уточнило министерство.

