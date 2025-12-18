Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691039.html
Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей
Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей - 18.12.2025, ПРАЙМ
Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей
Объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу, говорится в материалах на сайте Минфина... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T22:43+0300
2025-12-18T22:43+0300
финансы
россия
рф
сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860656301_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4be7cdfd0cf01e2854be451bf2f2cfae.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу, говорится в материалах на сайте Минфина России. Правительство РФ утвердило предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации по номинальной стоимости в 2026 году в рублях и в иностранной валюте. "Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу. Объем размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит в эквиваленте не более 1 миллиарда долларов США по номиналу", – говорится в сообщении министерства. Программы государственных внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждены законом о федеральном бюджете. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год в соответствии с программой составляет 5,51 триллиона рублей. График аукционов по размещению ОФЗ на первый квартал 2026 года будет опубликован на сайте Минфина России до конца месяца, уточнило министерство.
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865690656.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860656301_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_dcd506f6b3f8782818beb3b0d689939b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, сша, минфин
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Минфин
22:43 18.12.2025
 
Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллионов рублей

Минфин: объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн рублей по номиналу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу, говорится в материалах на сайте Минфина России.
Правительство РФ утвердило предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации по номинальной стоимости в 2026 году в рублях и в иностранной валюте.
"Объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 триллиона рублей по номиналу. Объем размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году составит в эквиваленте не более 1 миллиарда долларов США по номиналу", – говорится в сообщении министерства.
Программы государственных внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждены законом о федеральном бюджете. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год в соответствии с программой составляет 5,51 триллиона рублей.
График аукционов по размещению ОФЗ на первый квартал 2026 года будет опубликован на сайте Минфина России до конца месяца, уточнило министерство.
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Минфин продолжит списание долгов регионов в 2026 году
22:05
 
ФинансыРОССИЯРФСШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала