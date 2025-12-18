Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.12.2025
На Эфиопской товарной бирже начнут торговать опалами, сообщили СМИ
мировая экономика
эфиопия
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Генеральный директор Эфиопской товарной биржи Мергия Байисса объявил, что скоро на его платформе будут торговать опалами и прочими минералами, сообщило в четверг Эфиопское новостное агентство (ENA). "Внесение поправок в прокламацию Эфиопской товарной биржи расширило ассортимент торгуемых товаров, включив в него продукцию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Эфиопская товарная биржа тесно сотрудничала с министерством горнодобывающей промышленности, чтобы вывести опал на биржу… Мергия Байисса заявил, что официально торговля опалом и другими ценными ресурсами начнётся сразу по завершении необходимых формальностей, связанных с министерством", - пишет издание. Эфиопская товарная биржа была основана в 2008 году. Изначально на ней торговали только двумя типами товаров – кукурузой и пшеницей. Впоследствии количество торгуемых сельскохозяйственных продуктов выросло до 28, в этот список вошли кофе, кунжут, бобовые, масличные культуры и различные специи.
эфиопия
мировая экономика, эфиопия
Мировая экономика, ЭФИОПИЯ
23:08 18.12.2025
 
На Эфиопской товарной бирже начнут торговать опалами, сообщили СМИ

На Эфиопской товарной бирже скоро начнут торговать опалами и прочими минералами

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Генеральный директор Эфиопской товарной биржи Мергия Байисса объявил, что скоро на его платформе будут торговать опалами и прочими минералами, сообщило в четверг Эфиопское новостное агентство (ENA).
"Внесение поправок в прокламацию Эфиопской товарной биржи расширило ассортимент торгуемых товаров, включив в него продукцию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Эфиопская товарная биржа тесно сотрудничала с министерством горнодобывающей промышленности, чтобы вывести опал на биржу… Мергия Байисса заявил, что официально торговля опалом и другими ценными ресурсами начнётся сразу по завершении необходимых формальностей, связанных с министерством", - пишет издание.
Эфиопская товарная биржа была основана в 2008 году. Изначально на ней торговали только двумя типами товаров – кукурузой и пшеницей. Впоследствии количество торгуемых сельскохозяйственных продуктов выросло до 28, в этот список вошли кофе, кунжут, бобовые, масличные культуры и различные специи.
Мировая экономика ЭФИОПИЯ
 
 
