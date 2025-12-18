https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691367.html

На Эфиопской товарной бирже начнут торговать опалами, сообщили СМИ

На Эфиопской товарной бирже начнут торговать опалами, сообщили СМИ - 18.12.2025, ПРАЙМ

На Эфиопской товарной бирже начнут торговать опалами, сообщили СМИ

Генеральный директор Эфиопской товарной биржи Мергия Байисса объявил, что скоро на его платформе будут торговать опалами и прочими минералами, сообщило в... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T23:08+0300

2025-12-18T23:08+0300

2025-12-18T23:08+0300

мировая экономика

эфиопия

https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Генеральный директор Эфиопской товарной биржи Мергия Байисса объявил, что скоро на его платформе будут торговать опалами и прочими минералами, сообщило в четверг Эфиопское новостное агентство (ENA). "Внесение поправок в прокламацию Эфиопской товарной биржи расширило ассортимент торгуемых товаров, включив в него продукцию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Эфиопская товарная биржа тесно сотрудничала с министерством горнодобывающей промышленности, чтобы вывести опал на биржу… Мергия Байисса заявил, что официально торговля опалом и другими ценными ресурсами начнётся сразу по завершении необходимых формальностей, связанных с министерством", - пишет издание. Эфиопская товарная биржа была основана в 2008 году. Изначально на ней торговали только двумя типами товаров – кукурузой и пшеницей. Впоследствии количество торгуемых сельскохозяйственных продуктов выросло до 28, в этот список вошли кофе, кунжут, бобовые, масличные культуры и различные специи.

https://1prime.ru/20251218/neft-865690228.html

эфиопия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, эфиопия