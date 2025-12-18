https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691493.html
Трамп проводит собеседования с несколькими кандидатами на пост главы ФРС
2025-12-18T23:10+0300
сша
джером пауэлл
дональд трамп
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. "Мы говорим с тремя или четырьмя кандидатами. Думаю, любой из них стал бы хорошим выбором. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, с каким числом кандидатов сейчас идут переговоры о замещении должности. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
сша
