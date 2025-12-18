Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп проводит собеседования с несколькими кандидатами на пост главы ФРС - 18.12.2025, ПРАЙМ
Трамп проводит собеседования с несколькими кандидатами на пост главы ФРС
2025-12-18T23:10+0300
2025-12-18T23:10+0300
сша
джером пауэлл
дональд трамп
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. "Мы говорим с тремя или четырьмя кандидатами. Думаю, любой из них стал бы хорошим выбором. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, с каким числом кандидатов сейчас идут переговоры о замещении должности. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
сша
сша, джером пауэлл, дональд трамп, мировая экономика
США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Мировая экономика
23:10 18.12.2025
 
Трамп проводит собеседования с несколькими кандидатами на пост главы ФРС

Трамп проведет собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на пост главы ФРС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла.
"Мы говорим с тремя или четырьмя кандидатами. Думаю, любой из них стал бы хорошим выбором. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, с каким числом кандидатов сейчас идут переговоры о замещении должности.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке
Биржи США растут после публикации решения ФРС по учетной ставке
10 декабря, 22:50
 
СШАДжером ПауэллДональд ТрампМировая экономика
 
 
