Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир" - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865692036.html
НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир"
НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир" - 18.12.2025, ПРАЙМ
НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир"
Национальная система платежных карт (НСПК) с первого января 2026 года планирует снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир",... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T23:27+0300
2025-12-18T23:27+0300
бизнес
финансы
рф
владимир путин
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865691884_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_0d8d669aadc8ac601e9affdc5c7ec918.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) с первого января 2026 года планирует снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС, сообщает пресс-служба НСПК. "Стоимость услуг информационно-технического взаимодействия по операциям с банковскими картами будет включать НДС в соответствии с законодательством РФ… В этой связи НСПК снижает тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС. К таким услугам, в том числе, относятся платы за клиринг и авторизацию, которые составляют основную часть расходов участников ПС "Мир", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что свою задачу НСПК видит в поддержании стабильной работы платежной инфраструктуры, создании условий для развития платежного рынка. Часть тарифов, которые впервые начали облагаться НДС, были скорректированы с учетом этого налога. "Речь идет о тех услугах и опциональных сервисах, на которые оценочно приходится не более 3% расходов участников платежной системы "Мир". Например, плата за предоставление БИН, 3DS-аутентификация и детокенизация", - поясняется в материале. При этом размер плат за услуги, которые ранее уже облагались НДС, останется прежним. Среди них, например, – плата за товарный знак. "Платы за услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП, НСПК также не меняет", - сказано в сообщении. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615503.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865691884_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7212117361135feaec943d57aa601fef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф, владимир путин, нспк
Бизнес, Финансы, РФ, Владимир Путин, НСПК
23:27 18.12.2025
 
НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир"

НСПК планирует снизить тарифы на услуги и сервисы платежной системы "Мир"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) с первого января 2026 года планирует снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС, сообщает пресс-служба НСПК.
"Стоимость услуг информационно-технического взаимодействия по операциям с банковскими картами будет включать НДС в соответствии с законодательством РФ… В этой связи НСПК снижает тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС. К таким услугам, в том числе, относятся платы за клиринг и авторизацию, которые составляют основную часть расходов участников ПС "Мир", - сказано в сообщении.
Там также отмечается, что свою задачу НСПК видит в поддержании стабильной работы платежной инфраструктуры, создании условий для развития платежного рынка.
Часть тарифов, которые впервые начали облагаться НДС, были скорректированы с учетом этого налога. "Речь идет о тех услугах и опциональных сервисах, на которые оценочно приходится не более 3% расходов участников платежной системы "Мир". Например, плата за предоставление БИН, 3DS-аутентификация и детокенизация", - поясняется в материале.
При этом размер плат за услуги, которые ранее уже облагались НДС, останется прежним. Среди них, например, – плата за товарный знак.
"Платы за услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП, НСПК также не меняет", - сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Первые карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
16 декабря, 19:39
 
БизнесФинансыРФВладимир ПутинНСПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала