https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865692036.html

НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир"

НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир" - 18.12.2025, ПРАЙМ

НСПК планирует снизить тарифы на услуги платежной системы "Мир"

Национальная система платежных карт (НСПК) с первого января 2026 года планирует снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир",... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T23:27+0300

2025-12-18T23:27+0300

2025-12-18T23:27+0300

бизнес

финансы

рф

владимир путин

нспк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865691884_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_0d8d669aadc8ac601e9affdc5c7ec918.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) с первого января 2026 года планирует снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС, сообщает пресс-служба НСПК. "Стоимость услуг информационно-технического взаимодействия по операциям с банковскими картами будет включать НДС в соответствии с законодательством РФ… В этой связи НСПК снижает тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир", которые с 2026 года будут облагаться НДС. К таким услугам, в том числе, относятся платы за клиринг и авторизацию, которые составляют основную часть расходов участников ПС "Мир", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что свою задачу НСПК видит в поддержании стабильной работы платежной инфраструктуры, создании условий для развития платежного рынка. Часть тарифов, которые впервые начали облагаться НДС, были скорректированы с учетом этого налога. "Речь идет о тех услугах и опциональных сервисах, на которые оценочно приходится не более 3% расходов участников платежной системы "Мир". Например, плата за предоставление БИН, 3DS-аутентификация и детокенизация", - поясняется в материале. При этом размер плат за услуги, которые ранее уже облагались НДС, останется прежним. Среди них, например, – плата за товарный знак. "Платы за услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП, НСПК также не меняет", - сказано в сообщении. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615503.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф, владимир путин, нспк