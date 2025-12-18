https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865692206.html

Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны

КИШИНЕВ, 18 дек - ПРАЙМ. Власти Молдавии умалчивают, что у них нет источника для компенсации огромной дыры в государственном бюджете, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти рассчитывают компенсировать большую его часть за счет кредитов. "Проблема не только в самом дефиците, а в том, что у государства пока нет реальных источников, чтобы закрыть эту дыру. Власти говорят о 5 миллиардах леев (295,7 миллиона долларов - ред.) из внешних источников - хорошо, а остальные 16 миллиардов (946,3 миллиона долларов - ред.) откуда? Это катастрофическая ситуация", - заявил Цырдя в эфире телеканала Canal 5. Он отметил, что только в 2025 году Молдавия должна направить около 354,8 миллиона долларов на обслуживание внутреннего и внешнего долга. "В следующем году эта сумма вырастет до семи миллиардов леев (414 миллионов долларов - ред.). Фактически мы уже платим по долгам больше, чем получаем новых кредитов", - добавил депутат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

