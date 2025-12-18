https://1prime.ru/20251218/eksperty-865655255.html

Эксперты рассказали, у кого больше всего выросли траты на Новый год

2025-12-18T02:17+0300

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Предпраздничные траты россиян в этом году выросли по сравнению с прошлым годом, сильнее всего - у одиноких людей и в семьях без детей, при этом больше всего денег на Новый год уходит у молодежи и жителей Центрального региона, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. "Особенно заметен рост расходов среди одиночных домохозяйств - с 9 106 до 13 669 рублей, а также в семьях без детей - с 12 627 до 18 118 рублей", - выяснили аналитики компании, проведя исследование в декабре 2025 года среди одной тысячи респондентов из крупных городов РФ в возрасте от 18 до 65 лет. При этом в среднем молодежь тратит на Новый год больше, чем старшие поколения, - около 24 тысяч рублей. А жители Центрального региона расходуют на праздник больше, чем жители других регионов страны, отметили аналитики. В новогоднем меню россиян в этом году усиливается запрос на сытные и традиционные блюда. Так, по сравнению с прошлым годом, люди стали чаще предпочитать мясные блюда и холодец - их выбрали 70% и 41% респондентов, соответственно. Блюдам из птицы предпочтение отдал 51%. "Традиционные салаты - оливье, крабовый, сельдь под шубой - планируют готовить 85% россиян", - рассказали аналитики. Среди напитков лидером стало шампанское - его планируют пить 64%. Еще у 49% опрошенных на столе будут соки и морсы, а у 33% крепкий алкоголь. При чем молодежь чаще выбирает соки и морсы, чай, безалкогольные и алкогольные коктейли, а вот старшее поколение - шампанское, крепкий алкоголь и кофе. "При выборе подарков россияне чаще делают ставку на практичность. Родителям чаще дарят одежду, косметику и деньги, детям - игрушки, одежду и деньги, партнерам - одежду, парфюм и косметику", - отметили аналитики. Больше всего россияне хотят получить на Новый год деньги (13%), телефон (8%), путешествие (4%) и автомобиль (4%). При этом женщины чаще мечтают о путешествиях, украшениях и косметике, а мужчины - об автомобиле, технике и электронике, выяснили аналитики. По их данным, интерес к Новому году в этом году, по сравнению с прошлым, заметно вырос: доля тех, кто относится к этому событию с высоким интересом, увеличилась до 32% с 25%, а число людей без интереса - снизилось до 25% с 31%. "Увеличилась доля тех, кто начинает готовиться к празднику за месяц и более - с 16% до 23%, тогда как число тех, кто готовится в последний момент или не готовится вовсе, сократилось", - добавили аналитики.

