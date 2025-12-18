https://1prime.ru/20251218/eksport-865659069.html
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов
Пекин, 18 дек - ПРАЙМ. Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев 2025 года составил порядка 670 миллионов долларов, заявил в четверг торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.
"Диалог между нашими странами в области фармацевтики и медицинского оборудования в последние годы динамично развивается", - заявил Дахновский, выступая на открытии конференции "Возможности и стратегии сотрудничества между Россией и Китаем в сфере медицинских изделий и техники".
"Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев текущего года составил порядка 670 миллионов долларов", - сообщил торгпред.
