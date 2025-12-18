Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов - 18.12.2025, ПРАЙМ
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов - 18.12.2025, ПРАЙМ
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов
Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев 2025 года составил порядка 670 миллионов долларов, заявил в четверг торговый... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:31+0300
2025-12-18T07:31+0300
экономика
бизнес
промышленность
китай
пекин
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865659069.jpg?1766032278
Пекин, 18 дек - ПРАЙМ. Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев 2025 года составил порядка 670 миллионов долларов, заявил в четверг торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский. "Диалог между нашими странами в области фармацевтики и медицинского оборудования в последние годы динамично развивается", - заявил Дахновский, выступая на открытии конференции "Возможности и стратегии сотрудничества между Россией и Китаем в сфере медицинских изделий и техники". "Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев текущего года составил порядка 670 миллионов долларов", - сообщил торгпред.
китай
пекин
рф
бизнес, промышленность, китай, пекин, рф
Экономика, Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, Пекин, РФ
07:31 18.12.2025
 
Экспорт медизделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов

Экспорт медицинских изделий из Китая в Россию за 10 месяцев составил $670 миллионов

Пекин, 18 дек - ПРАЙМ. Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев 2025 года составил порядка 670 миллионов долларов, заявил в четверг торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.
"Диалог между нашими странами в области фармацевтики и медицинского оборудования в последние годы динамично развивается", - заявил Дахновский, выступая на открытии конференции "Возможности и стратегии сотрудничества между Россией и Китаем в сфере медицинских изделий и техники".
"Экспорт медицинских изделий и оборудования из Китая в Россию за 10 месяцев текущего года составил порядка 670 миллионов долларов", - сообщил торгпред.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьКИТАЙПекинРФ
 
 
