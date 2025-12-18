Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/es-865662037.html
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов - 18.12.2025, ПРАЙМ
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов
Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T09:40+0300
2025-12-18T09:40+0300
россия
рф
киев
москва
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации активов РФ. "Как можно думать, что воровство денег другой страны не приведет к дальнейшей катастрофе? Первым последствием этого будет то, что Россия почувствует, что вправе конфисковывать все иностранные активы", - пишет издание. Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева. Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
https://1prime.ru/20251218/vengriya-865658872.html
рф
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, киев, москва, виктор орбан, ес
РОССИЯ, РФ, Киев, МОСКВА, Виктор Орбан, ЕС
09:40 18.12.2025
 
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов

Сенатор Борги: Евросоюз ждет катастрофа в случае конфискации российских активов

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации активов РФ.
"Как можно думать, что воровство денег другой страны не приведет к дальнейшей катастрофе? Первым последствием этого будет то, что Россия почувствует, что вправе конфисковывать все иностранные активы", - пишет издание.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов об активах России
07:29
 
РОССИЯРФКиевМОСКВАВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала