https://1prime.ru/20251218/es-865662037.html

В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов

В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов - 18.12.2025, ПРАЙМ

В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов

Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T09:40+0300

2025-12-18T09:40+0300

2025-12-18T09:40+0300

россия

рф

киев

москва

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации активов РФ. "Как можно думать, что воровство денег другой страны не приведет к дальнейшей катастрофе? Первым последствием этого будет то, что Россия почувствует, что вправе конфисковывать все иностранные активы", - пишет издание. Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева. Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

https://1prime.ru/20251218/vengriya-865658872.html

рф

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, киев, москва, виктор орбан, ес