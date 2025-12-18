https://1prime.ru/20251218/es-865662037.html
В Италии предупредили о катастрофе в случае конфискации российских активов
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Итальянский сенатор от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги предупредил, что европейские компании ждет катастрофа в случае конфискации активов РФ. "Как можно думать, что воровство денег другой страны не приведет к дальнейшей катастрофе? Первым последствием этого будет то, что Россия почувствует, что вправе конфисковывать все иностранные активы", - пишет издание. Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева. Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
