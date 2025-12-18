Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/es-865686250.html
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков - 18.12.2025, ПРАЙМ
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков
Европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в предлагаемые параметры урегулирования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T19:06+0300
2025-12-18T19:06+0300
россия
украина
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38da737c64a9867b0e4ecb6fd4d3bf9c.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в предлагаемые параметры урегулирования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас, конечно, есть опасение, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865685969.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae86a7c085a5079fefd5233c5cea58c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, В мире
19:06 18.12.2025
 
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков

Песков: ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в урегулирование на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в предлагаемые параметры урегулирования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас, конечно, есть опасение, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков
Урегулирование на Украине должно вестись непублично, заявил Песков
18:58
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала