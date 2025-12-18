https://1prime.ru/20251218/es-865686250.html
ЕС вряд ли мог внести позитивный вклад в украинский вопрос, заявил Песков
2025-12-18T19:06+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры вряд ли могли внести позитивный вклад в предлагаемые параметры урегулирования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас, конечно, есть опасение, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
