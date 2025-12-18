https://1prime.ru/20251218/etsb-865680028.html

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента - 18.12.2025, ПРАЙМ

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T16:23+0300

2025-12-18T16:23+0300

2025-12-18T16:23+0300

финансы

банки

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.

https://1prime.ru/20251218/bank-865677628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, ецб