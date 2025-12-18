Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/etsb-865680028.html
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента - 18.12.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:23+0300
2025-12-18T16:23+0300
финансы
банки
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.
https://1prime.ru/20251218/bank-865677628.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, ецб
Финансы, Банки, ЕЦБ
16:23 18.12.2025
 
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений в декабре

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Денежные купюры евро. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам декабрьского заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Таким образом, ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.
Банк Англии в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 3,75 процента
15:37
 
ФинансыБанкиЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала