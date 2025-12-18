Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы - 18.12.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, следует из... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T16:55+0300
2025-12-18T16:55+0300
мировая экономика
ецб
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год повышен до 1,2% с сентябрьских 1%. В 2027 году регулятор ожидает роста на 1,4% против ожидаемых ранее 1,3%. Кроме того, ЕЦБ сохранил прогноз роста экономики еврозоны на уровне 1,4% в 2028 году.
2025
Новости
ru-RU
мировая экономика, ецб
Мировая экономика, ЕЦБ
16:55 18.12.2025
 
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы

ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с 1,2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год повышен до 1,2% с сентябрьских 1%. В 2027 году регулятор ожидает роста на 1,4% против ожидаемых ранее 1,3%.
Кроме того, ЕЦБ сохранил прогноз роста экономики еврозоны на уровне 1,4% в 2028 году.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты назвали решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:36
 
Мировая экономикаЕЦБ
 
 
