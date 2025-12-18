https://1prime.ru/20251218/etsb-865680770.html
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год повышен до 1,2% с сентябрьских 1%. В 2027 году регулятор ожидает роста на 1,4% против ожидаемых ранее 1,3%. Кроме того, ЕЦБ сохранил прогноз роста экономики еврозоны на уровне 1,4% в 2028 году.
