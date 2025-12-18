Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что в ЕС произошел раскол из-за России - 18.12.2025
На Западе рассказали, что в ЕС произошел раскол из-за России
Ключевые европейские лидеры оказались в серьезных противоречиях из-за конфискации замороженных российских активов перед встречей в Брюсселе, сообщает издание... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T06:05+0300
2025-12-18T06:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ключевые европейские лидеры оказались в серьезных противоречиях из-за конфискации замороженных российских активов перед встречей в Брюсселе, сообщает издание Politico. "В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга", — говорится в статье. Согласно материалу, дипломаты в течение 11 часов пытались прийти к компромиссному решению, чтобы сохранить соглашение о финансовой поддержке Украины. "Начинают вырисовываться первые контуры потенциального пути выхода из тупика — пути, который придется выработать в ходе многочасовых переговоров", — утверждает издание. Ранее издание Politico сообщило, что решение о конфискации активов стран ЕС может быть принято на саммите 18-19 декабря, обойдя позицию Бельгии. Сообщается, что в понедельник представители стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал данное предложение воровством и не исключил обращение в суд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. Вместо этого предложено совместное кредитование стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт против этого предложения. Контекст с замороженными активами После начала спецоперации, Евросоюз и страны G7 наложили блокировку на значительную часть российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва ввела контрмеры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы удерживаются на особых счетах "С" и могут быть выведены лишь по решению специальной правительственной комиссии. Тем временем, Брюссель, обещавший оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется, столкнулся с истощением своих ресурсов, и страны ЕС не готовы выделять средства из своего бюджета. В настоящее время Еврокомиссия пытается добиться согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства настаивают на отказе. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде репарационного кредита. Предполагается, что Украина погасит его после завершения конфликта, если Москва "компенсирует материальный ущерб". Центробанк России в свою очередь подал иск к Euroclear на сумму, превышающую 18 триллионов рублей.
06:05 18.12.2025
 
На Западе рассказали, что в ЕС произошел раскол из-за России

Politico: ЕС разделился на два лагеря из-за споров о конфискации активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ключевые европейские лидеры оказались в серьезных противоречиях из-за конфискации замороженных российских активов перед встречей в Брюсселе, сообщает издание Politico.
"В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга", — говорится в статье.
Согласно материалу, дипломаты в течение 11 часов пытались прийти к компромиссному решению, чтобы сохранить соглашение о финансовой поддержке Украины.
"Начинают вырисовываться первые контуры потенциального пути выхода из тупика — пути, который придется выработать в ходе многочасовых переговоров", — утверждает издание.
Ранее издание Politico сообщило, что решение о конфискации активов стран ЕС может быть принято на саммите 18-19 декабря, обойдя позицию Бельгии. Сообщается, что в понедельник представители стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал данное предложение воровством и не исключил обращение в суд.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. Вместо этого предложено совместное кредитование стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт против этого предложения.
Контекст с замороженными активами После начала спецоперации, Евросоюз и страны G7 наложили блокировку на значительную часть российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва ввела контрмеры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы удерживаются на особых счетах "С" и могут быть выведены лишь по решению специальной правительственной комиссии.
Тем временем, Брюссель, обещавший оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется, столкнулся с истощением своих ресурсов, и страны ЕС не готовы выделять средства из своего бюджета. В настоящее время Еврокомиссия пытается добиться согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства настаивают на отказе. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде репарационного кредита. Предполагается, что Украина погасит его после завершения конфликта, если Москва "компенсирует материальный ущерб". Центробанк России в свою очередь подал иск к Euroclear на сумму, превышающую 18 триллионов рублей.
Заголовок открываемого материала