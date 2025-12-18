Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат обвинил ЕС в желании разжигать войну - 18.12.2025, ПРАЙМ
Евродепутат обвинил ЕС в желании разжигать войну
2025-12-18T02:07+0300
2025-12-18T03:38+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейцы словно слепые продолжают разжигать войну и продолжают поддерживать Владимира Зеленского, заявил депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. "Сейчас в Европе царит странное настроение, потому что все понимают, что это начало конца конфликта, но европейцы словно слепые. Они продолжают разжигать войну, продолжают давать деньги и продолжают поддерживать Зеленского", - сказал Мариани газете "Известия". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
мировая экономика, общество , сша, рф, киев, владимир зеленский, тьерри мариани, владимир путин, politico, вс рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, РФ, Киев, Владимир Зеленский, Тьерри Мариани, Владимир Путин, Politico, ВС РФ
02:07 18.12.2025 (обновлено: 03:38 18.12.2025)
 
Евродепутат обвинил ЕС в желании разжигать войну

Депутат Европарламента Мариани: европейцы словно слепые продолжают разжигать войну

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейцы словно слепые продолжают разжигать войну и продолжают поддерживать Владимира Зеленского, заявил депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Сейчас в Европе царит странное настроение, потому что все понимают, что это начало конца конфликта, но европейцы словно слепые. Они продолжают разжигать войну, продолжают давать деньги и продолжают поддерживать Зеленского", - сказал Мариани газете "Известия".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАРФКиевВладимир ЗеленскийТьерри МарианиВладимир ПутинPoliticoВС РФ
 
 
