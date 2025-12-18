https://1prime.ru/20251218/evroparlament-865655039.html

Евродепутат обвинил ЕС в желании разжигать войну

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Европейцы словно слепые продолжают разжигать войну и продолжают поддерживать Владимира Зеленского, заявил депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. "Сейчас в Европе царит странное настроение, потому что все понимают, что это начало конца конфликта, но европейцы словно слепые. Они продолжают разжигать войну, продолжают давать деньги и продолжают поддерживать Зеленского", - сказал Мариани газете "Известия". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

