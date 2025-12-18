https://1prime.ru/20251218/evroparlament-865655150.html

В Европарламенте рассказали, от чего зависит решение по российским активам

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Решение в ЕС по российский активам будет зависеть от Бельгии, так как она не хочет брать на себя ответственность и платить долги через 5-10 лет, заявил депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Бельгия, как ранее писала Politico, требует от ЕС предоставить ей дополнительный финансовый резерв для выдачи Киеву кредита из российских активов, чтобы потенциально покрыть риски при воспрепятствовании процессу со стороны Москвы. Премьер Бельгии Барт де Вевер называл предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины воровством и не исключал обращения в суд в случае такого решения по замороженным российским активам. При этом в среду глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в парламенте, что работа над предложением ЕК об использовании российских активов далека от завершения, при этом Брюссель выступает против использования активов РФ без гарантий, чтобы избежать экономического краха страны. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан также в среду заявил, что ЕК вовсе сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря. "Бельгия не хочет брать ответственность за риски. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уйдет через три с половиной - четыре года. Но Бельгия останется нести ответственность, и она не хочет платить долги через пять или десять лет", - сказал Мариани газете "Известия". Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно, как ожидается, будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

