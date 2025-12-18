https://1prime.ru/20251218/evrostat-865677233.html
В ЕС значительно вырастут цены на рогатый скот и яйца
2025-12-18T15:32+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на крупный рогатый скот и яйца заметно увеличатся по итогам уходящего года, дает свою предварительную оценку Евростат. "В 2025 году цены на различные сельскохозяйственные товары значительно изменились. Резкий рост цен был отмечен на крупный рогатый скот (плюс 26%) и яйца (плюс 23%), а также умеренный рост цен на фрукты и молоко (по 10% каждый) и птицу (на 9%)", - говорится в пресс релизе. Что касается сельскохозяйственных ресурсов, то рост цен на удобрения и средства для улучшения почвы составит 5% за год, расходы на ветеринарию - 3%. При этом стоимость горюче-смазочных материалов опустилась 2%. А цены на семена и посадочный материал, а также на средства защиты растений сократились на 1%. Что касается цен на молоко, в страновом разрезе наблюдается увеличение во всех стран Европейского союза, кроме Греции, там цены продемонстрировали снижение на 3%. Более заметна динамика роста средних цен на молоко в Дании (на 21%), Эстонии (на 20%), Литве и Чехии (по 17%). Как отмечает Евростат, в текущем году средняя цена на сельскохозяйственную продукцию в ЕС выросла на 3% по сравнению с прошлым годом, а цены на товары и услуги, используемые в сельском хозяйстве, поднялись менее чем на 1%.
