https://1prime.ru/20251218/fas-865654237.html

ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары

2025-12-18T00:28+0300

бизнес

экономика

магнит

ашан

"лента"

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) - ставка по-прежнему останется на уровне 10%, заявили в ведомстве. Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. "Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", - сообщили в ФАС России. Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. "В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", - заверили там. Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О"Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперлобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".

2025

бизнес, магнит, ашан, "лента"