https://1prime.ru/20251218/fas-865654237.html
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары - 18.12.2025, ПРАЙМ
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T00:28+0300
2025-12-18T00:28+0300
2025-12-18T00:28+0300
бизнес
экономика
магнит
ашан
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865654237.jpg?1766006903
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) - ставка по-прежнему останется на уровне 10%, заявили в ведомстве.
Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.
"Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", - сообщили в ФАС России.
Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.
"В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", - заверили там.
Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О"Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперлобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, магнит, ашан, "лента"
Бизнес, Экономика, Магнит, Ашан, "Лента"
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) - ставка по-прежнему останется на уровне 10%, заявили в ведомстве.
Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.
"Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", - сообщили в ФАС России.
Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.
"В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", - заверили там.
Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О"Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперлобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".