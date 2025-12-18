Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары - 18.12.2025, ПРАЙМ
ФАС предупредила о недопущении роста цен на социально значимые товары
бизнес
экономика
магнит
ашан
"лента"
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) - ставка по-прежнему останется на уровне 10%, заявили в ведомстве. Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. "Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", - сообщили в ФАС России. Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. "В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", - заверили там. Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О"Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперлобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".
бизнес, магнит, ашан, "лента"
Бизнес, Экономика, Магнит, Ашан, "Лента"
00:28 18.12.2025
 
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) - ставка по-прежнему останется на уровне 10%, заявили в ведомстве.
Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.
"Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", - сообщили в ФАС России.
Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.
"В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", - заверили там.
Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О"Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперлобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
