"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. В ноябрьском докладе МВФ, отмечено, что восстановление финской экономики идёт медленнее, чем ожидалось: после спада в 2023 году в 2024-м ВВП страны вырос на 0,4%, а в этом году ожидается минимальный рост ВВП — лишь 0,1%. И это несмотря на утверждение одного из самых жестких бюджетов в ЕС на 2025 год, сочетающего масштабные сокращения расходов с повышением налогов. Однако, как отмечают эксперты, для восстановления бюджетного баланса в течение следующих 5–10 лет потребуются дополнительные меры на сумму около 3% ВВП (9–10 млрд евро).По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза. Дефицит бюджета увеличился в 2024 году на 1,5% ВВП, достигнув 4,5% и прогнозируемо сохранится в 2025 на этом уроне. Поскольку дефицит бюджета Финляндии превысил 3% - предельно допустимый показатель по Пакту стабильности и роста, Европейская комиссия открыла процедуру чрезмерного дефицита бюджета в отношении Финляндии.Вторым контролируемым критерием для стран ЕС является размер госдолга, который не должен превышать 60%, а у Финляндии он достиг 90%. По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза, что негативно повлияло на её кредитный рейтинг: впервые за десятилетие его уровень был снижен с AA+ до АА.После публикации отчета комиссии вопрос передается на рассмотрение Совета ЕС, который должен определить, считать ли превышение дефицита чрезмерным и требовать ли корректирующих мер. Финляндия пыталась избежать открытия данной процедуры, апеллируя к росту военных расходов в связи с вступлением в НАТО, однако, Еврокомиссия сочла их недостаточно убедительными. Если Финляндия не выполнит рекомендации Еврокомиссии в течение шести месяцев, ей грозят штрафы до 0,05% ВВП (консолидация до 1,5 млрд евро) каждые полгода до исправления ситуации, а также приостановление доступа к средствам Европейского фонда стратегических инвестиций.Вероятность наложения штрафов я бы оценила, как невысокую, поскольку ранее они не были введены ни в отношении Испании, ни Португалии в 2016 году. Скорее всего, будет некое компромиссное решение, предусматривающее комплекс мер по сокращению размера госдолга и дефицита бюджета под строжайшим контролем Еврокомиссии.Добиться сокращения бюджетного дефицита в условиях запланированного роста расходов на оборону, спадом в Южной Карелии и в целом Восточной Финляндии, высокой инфляции и выросшей до 10% безработицы, преимущественно среди молодежи, будет для Финляндии очень сложной задачей. Рассчитывать на масштабные вливания по аналогии с кризисом в Греции также не приходится.Прекращение торговли с Россией лишило Финляндию дешёвых энергоресурсов и леса, способствовало росту инфляция до 9%, цен на электроэнергию на 40%. Кроме того, из-за недостроенной АЭС "Ханхикиви-1" дефицит электроэнергии в стране достиг 15%. Поскольку перспективы возобновления торговли с Россией весьма туманны, а объём торговли к началу 2025 года сократился на 93% (в 2021 составлял 12,7 млрд евро), резервов по доходам, кроме сокращения расходов на социальную сферу больше нет. Например, планируется в целях постоянной экономии в размере порядка 30 млн евро отменить налоговые вычеты для аптечных филиалов, что приведёт к закрытию 20% аптек, преимущественно в провинции. Лекарства предложено продавать в продуктовых магазинах, но только самые простые и безрецептурные, что значительно снизит качество жизни граждан.В Финляндии планируется разработать план по бюджету на восемь лет для снижения долговой нагрузки в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Правительство предложило ввести правила, согласно которым парламентская рабочая группа будет разрабатывать цели по бюджету на парламентский срок и на послевыборный период. Цели должны исходить из того, какие сектора экономики накапливают долги. Рабочая группа будет составлять план по достижению контрольных значений ЕС по дефициту и госдолгу.Автор: Жанна Ивановская, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета

