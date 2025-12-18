Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/finlyandiya-865371619.html
"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией
"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией
В ноябрьском докладе МВФ, отмечено, что восстановление финской экономики идёт медленнее, чем ожидалось: после спада в 2023 году в 2024-м ВВП страны вырос на... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T05:05+0300
2025-12-18T05:05+0300
мнения аналитиков
финляндия
европа
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865371619.jpg?1766023502
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. В ноябрьском докладе МВФ, отмечено, что восстановление финской экономики идёт медленнее, чем ожидалось: после спада в 2023 году в 2024-м ВВП страны вырос на 0,4%, а в этом году ожидается минимальный рост ВВП — лишь 0,1%. И это несмотря на утверждение одного из самых жестких бюджетов в ЕС на 2025 год, сочетающего масштабные сокращения расходов с повышением налогов. Однако, как отмечают эксперты, для восстановления бюджетного баланса в течение следующих 5–10 лет потребуются дополнительные меры на сумму около 3% ВВП (9–10 млрд евро).По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза. Дефицит бюджета увеличился в 2024 году на 1,5% ВВП, достигнув 4,5% и прогнозируемо сохранится в 2025 на этом уроне. Поскольку дефицит бюджета Финляндии превысил 3% - предельно допустимый показатель по Пакту стабильности и роста, Европейская комиссия открыла процедуру чрезмерного дефицита бюджета в отношении Финляндии.Вторым контролируемым критерием для стран ЕС является размер госдолга, который не должен превышать 60%, а у Финляндии он достиг 90%. По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза, что негативно повлияло на её кредитный рейтинг: впервые за десятилетие его уровень был снижен с AA+ до АА.После публикации отчета комиссии вопрос передается на рассмотрение Совета ЕС, который должен определить, считать ли превышение дефицита чрезмерным и требовать ли корректирующих мер. Финляндия пыталась избежать открытия данной процедуры, апеллируя к росту военных расходов в связи с вступлением в НАТО, однако, Еврокомиссия сочла их недостаточно убедительными. Если Финляндия не выполнит рекомендации Еврокомиссии в течение шести месяцев, ей грозят штрафы до 0,05% ВВП (консолидация до 1,5 млрд евро) каждые полгода до исправления ситуации, а также приостановление доступа к средствам Европейского фонда стратегических инвестиций.Вероятность наложения штрафов я бы оценила, как невысокую, поскольку ранее они не были введены ни в отношении Испании, ни Португалии в 2016 году. Скорее всего, будет некое компромиссное решение, предусматривающее комплекс мер по сокращению размера госдолга и дефицита бюджета под строжайшим контролем Еврокомиссии.Добиться сокращения бюджетного дефицита в условиях запланированного роста расходов на оборону, спадом в Южной Карелии и в целом Восточной Финляндии, высокой инфляции и выросшей до 10% безработицы, преимущественно среди молодежи, будет для Финляндии очень сложной задачей. Рассчитывать на масштабные вливания по аналогии с кризисом в Греции также не приходится.Прекращение торговли с Россией лишило Финляндию дешёвых энергоресурсов и леса, способствовало росту инфляция до 9%, цен на электроэнергию на 40%. Кроме того, из-за недостроенной АЭС "Ханхикиви-1" дефицит электроэнергии в стране достиг 15%. Поскольку перспективы возобновления торговли с Россией весьма туманны, а объём торговли к началу 2025 года сократился на 93% (в 2021 составлял 12,7 млрд евро), резервов по доходам, кроме сокращения расходов на социальную сферу больше нет. Например, планируется в целях постоянной экономии в размере порядка 30 млн евро отменить налоговые вычеты для аптечных филиалов, что приведёт к закрытию 20% аптек, преимущественно в провинции. Лекарства предложено продавать в продуктовых магазинах, но только самые простые и безрецептурные, что значительно снизит качество жизни граждан.В Финляндии планируется разработать план по бюджету на восемь лет для снижения долговой нагрузки в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Правительство предложило ввести правила, согласно которым парламентская рабочая группа будет разрабатывать цели по бюджету на парламентский срок и на послевыборный период. Цели должны исходить из того, какие сектора экономики накапливают долги. Рабочая группа будет составлять план по достижению контрольных значений ЕС по дефициту и госдолгу.Автор: Жанна Ивановская, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета
https://1prime.ru/20251205/pomosch-865265697.html
финляндия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Жанна Ивановская
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859103452_53:0:362:309_100x100_80_0_0_3ede193d1e12f65343ffac9af419fb46.png
Жанна Ивановская
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859103452_53:0:362:309_100x100_80_0_0_3ede193d1e12f65343ffac9af419fb46.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финляндия, европа, ес, нато
Мнения аналитиков, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
05:05 18.12.2025
 
"Не удержались". Европа накажет Финляндию за ссору с Россией

Финансист Ивановская: Финляндия будет тратить на оборону социальные деньги

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Жанна Ивановская, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета, к.э.н.
Жанна Ивановская
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета
Все материалы
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. В ноябрьском докладе МВФ, отмечено, что восстановление финской экономики идёт медленнее, чем ожидалось: после спада в 2023 году в 2024-м ВВП страны вырос на 0,4%, а в этом году ожидается минимальный рост ВВП — лишь 0,1%. И это несмотря на утверждение одного из самых жестких бюджетов в ЕС на 2025 год, сочетающего масштабные сокращения расходов с повышением налогов. Однако, как отмечают эксперты, для восстановления бюджетного баланса в течение следующих 5–10 лет потребуются дополнительные меры на сумму около 3% ВВП (9–10 млрд евро).
По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза. Дефицит бюджета увеличился в 2024 году на 1,5% ВВП, достигнув 4,5% и прогнозируемо сохранится в 2025 на этом уроне. Поскольку дефицит бюджета Финляндии превысил 3% - предельно допустимый показатель по Пакту стабильности и роста, Европейская комиссия открыла процедуру чрезмерного дефицита бюджета в отношении Финляндии.
Вторым контролируемым критерием для стран ЕС является размер госдолга, который не должен превышать 60%, а у Финляндии он достиг 90%. По темпам роста госдолга Финляндия в 2023 году опередила все страны Евросоюза, что негативно повлияло на её кредитный рейтинг: впервые за десятилетие его уровень был снижен с AA+ до АА.
После публикации отчета комиссии вопрос передается на рассмотрение Совета ЕС, который должен определить, считать ли превышение дефицита чрезмерным и требовать ли корректирующих мер. Финляндия пыталась избежать открытия данной процедуры, апеллируя к росту военных расходов в связи с вступлением в НАТО, однако, Еврокомиссия сочла их недостаточно убедительными. Если Финляндия не выполнит рекомендации Еврокомиссии в течение шести месяцев, ей грозят штрафы до 0,05% ВВП (консолидация до 1,5 млрд евро) каждые полгода до исправления ситуации, а также приостановление доступа к средствам Европейского фонда стратегических инвестиций.
Вероятность наложения штрафов я бы оценила, как невысокую, поскольку ранее они не были введены ни в отношении Испании, ни Португалии в 2016 году. Скорее всего, будет некое компромиссное решение, предусматривающее комплекс мер по сокращению размера госдолга и дефицита бюджета под строжайшим контролем Еврокомиссии.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву
5 декабря, 23:02
Добиться сокращения бюджетного дефицита в условиях запланированного роста расходов на оборону, спадом в Южной Карелии и в целом Восточной Финляндии, высокой инфляции и выросшей до 10% безработицы, преимущественно среди молодежи, будет для Финляндии очень сложной задачей. Рассчитывать на масштабные вливания по аналогии с кризисом в Греции также не приходится.
Прекращение торговли с Россией лишило Финляндию дешёвых энергоресурсов и леса, способствовало росту инфляция до 9%, цен на электроэнергию на 40%. Кроме того, из-за недостроенной АЭС "Ханхикиви-1" дефицит электроэнергии в стране достиг 15%. Поскольку перспективы возобновления торговли с Россией весьма туманны, а объём торговли к началу 2025 года сократился на 93% (в 2021 составлял 12,7 млрд евро), резервов по доходам, кроме сокращения расходов на социальную сферу больше нет. Например, планируется в целях постоянной экономии в размере порядка 30 млн евро отменить налоговые вычеты для аптечных филиалов, что приведёт к закрытию 20% аптек, преимущественно в провинции. Лекарства предложено продавать в продуктовых магазинах, но только самые простые и безрецептурные, что значительно снизит качество жизни граждан.
В Финляндии планируется разработать план по бюджету на восемь лет для снижения долговой нагрузки в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Правительство предложило ввести правила, согласно которым парламентская рабочая группа будет разрабатывать цели по бюджету на парламентский срок и на послевыборный период. Цели должны исходить из того, какие сектора экономики накапливают долги. Рабочая группа будет составлять план по достижению контрольных значений ЕС по дефициту и госдолгу.
Автор: Жанна Ивановская, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФИНЛЯНДИЯЕВРОПАЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала