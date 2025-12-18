https://1prime.ru/20251218/fizlitsa-865679346.html

На Украине хотят обязать физлиц-предпринимателей платить НДС

Министерство финансов Украины хочет обязать физлиц-предпринимателей платить 20% НДС с 2027 года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Министерство финансов Украины хочет обязать физлиц-предпринимателей платить 20% НДС с 2027 года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. На данный момент, согласно информации из открытых источников, на Украине физлица-предприниматели третьей группы платят единый налог. Его сумма варьируется в зависимости от размера минимальной заработной платы, установленной в стране. НДС они не оплачивают. "Физические лица-предприниматели с доходом от одного миллиона гривен (23,6 тысячи долларов – ред.) должны будут платить 20% НДС с 1 января 2027 года. Минфин разработал законопроект. Не представляю ни одного депутата, кто за это проголосует", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В министерстве финансов в свою очередь указали, что цель законопроекта - сделать правила одинаковыми для бизнеса, ограничить использование упрощенной системы для "серого импорта" и контрабанды. "Если вы на третьей группе и достигнете лимита в один миллион гривен, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%... Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы – электронных резидентов (е-резидентов)… По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 миллиардов гривен в год (945,17 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. В ведомстве отметили, что выносят проект закона на публичное обсуждение.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

