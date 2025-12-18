https://1prime.ru/20251218/fyuchersy-865673862.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут - 18.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T14:10+0300
2025-12-18T14:10+0300
2025-12-18T14:10+0300
рынок
сша
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 48 301 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,73%, до 25 080,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 6 805,5 пункта. В четверг инвесторы ожидают еженедельную статистику рынка труда США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 декабря составило 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели в 236 тысяч В том числе на предторгах четверга акции американского производителя микросхем Micron Technology дорожают на 10% после публикации отчетности за прошедший квартал финансового года, завершившийся 27 ноября. В частности, выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 13,643 миллиарда долларов, что оказалось также выше прогнозов аналитиков в 12,83 миллиарда.
https://1prime.ru/20251218/atr-865673693.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, nasdaq composite
Рынок, США, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях снижения числа заявок на пособие по безработице
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 48 301 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q 100 - на 0,73%, до 25 080,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 6 805,5 пункта.
В четверг инвесторы ожидают еженедельную статистику рынка труда США
. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 декабря составило 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели в 236 тысяч
В том числе на предторгах четверга акции американского производителя микросхем Micron Technology дорожают на 10% после публикации отчетности за прошедший квартал финансового года, завершившийся 27 ноября.
В частности, выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 13,643 миллиарда долларов, что оказалось также выше прогнозов аналитиков в 12,83 миллиарда.
Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно