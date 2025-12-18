https://1prime.ru/20251218/fyuchersy-865673862.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут

рынок

сша

nasdaq composite

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 48 301 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,73%, до 25 080,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 6 805,5 пункта. В четверг инвесторы ожидают еженедельную статистику рынка труда США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 декабря составило 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели в 236 тысяч В том числе на предторгах четверга акции американского производителя микросхем Micron Technology дорожают на 10% после публикации отчетности за прошедший квартал финансового года, завершившийся 27 ноября. В частности, выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 13,643 миллиарда долларов, что оказалось также выше прогнозов аналитиков в 12,83 миллиарда.

сша

