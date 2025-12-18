Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут - 18.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут
2025-12-18T14:10+0300
2025-12-18T14:10+0300
рынок
сша
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 48 301 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,73%, до 25 080,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,4%, до 6 805,5 пункта. В четверг инвесторы ожидают еженедельную статистику рынка труда США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 декабря составило 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели в 236 тысяч В том числе на предторгах четверга акции американского производителя микросхем Micron Technology дорожают на 10% после публикации отчетности за прошедший квартал финансового года, завершившийся 27 ноября. В частности, выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 13,643 миллиарда долларов, что оказалось также выше прогнозов аналитиков в 12,83 миллиарда.
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
14:10 18.12.2025
 
© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг поднимаются в ожидании данных о снижении количества заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,13%, до 48 301 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,73%, до 25 080,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 6 805,5 пункта.
В четверг инвесторы ожидают еженедельную статистику рынка труда США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 декабря составило 225 тысяч, сократившись на 11 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели в 236 тысяч
В том числе на предторгах четверга акции американского производителя микросхем Micron Technology дорожают на 10% после публикации отчетности за прошедший квартал финансового года, завершившийся 27 ноября.
В частности, выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 13,643 миллиарда долларов, что оказалось также выше прогнозов аналитиков в 12,83 миллиарда.
Заголовок открываемого материала