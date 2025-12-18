Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай - 18.12.2025
https://1prime.ru/20251218/gaz-865669635.html
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай
"Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:40+0300
2025-12-18T12:49+0300
газ
россия
пекин
китай
газпром
cnpc
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".Ежегодное заседание совместного координационного комитета "Газпрома" и CNPC состоялось в Пекине под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и главного юридического директора CNPC Чжао Ин, сообщила российская компания."Участники заседания обсудили ход реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, а также вопросы, связанные с перспективными поставками газа из России в Китай", – говорится в сообщении.Стороны отметили высокую надежность поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки сверх контрактных обязательств, обратили внимание в компании."Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.
пекин
китай
газ, россия, пекин, китай, газпром, cnpc
Газ, РОССИЯ, Пекин, КИТАЙ, Газпром, CNPC
12:40 18.12.2025 (обновлено: 12:49 18.12.2025)
 
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай

"Газпром" и CNPC обсудили в Пекине перспективы поставок газа в Китай

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".
Ежегодное заседание совместного координационного комитета "Газпрома" и CNPC состоялось в Пекине под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и главного юридического директора CNPC Чжао Ин, сообщила российская компания.
"Участники заседания обсудили ход реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, а также вопросы, связанные с перспективными поставками газа из России в Китай", – говорится в сообщении.
Стороны отметили высокую надежность поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки сверх контрактных обязательств, обратили внимание в компании.
"Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В ВТБ рассказали, как вырастут поставки газа в Китай в 2030 году
4 декабря, 12:08
 
ГазРОССИЯПекинКИТАЙГазпромCNPC
 
 
