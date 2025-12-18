https://1prime.ru/20251218/gaz-865669635.html

"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".Ежегодное заседание совместного координационного комитета "Газпрома" и CNPC состоялось в Пекине под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и главного юридического директора CNPC Чжао Ин, сообщила российская компания."Участники заседания обсудили ход реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, а также вопросы, связанные с перспективными поставками газа из России в Китай", – говорится в сообщении.Стороны отметили высокую надежность поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки сверх контрактных обязательств, обратили внимание в компании."Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.

