https://1prime.ru/20251218/gaz-865669635.html
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай
"Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:40+0300
2025-12-18T12:40+0300
2025-12-18T12:49+0300
газ
россия
пекин
китай
газпром
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".Ежегодное заседание совместного координационного комитета "Газпрома" и CNPC состоялось в Пекине под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и главного юридического директора CNPC Чжао Ин, сообщила российская компания."Участники заседания обсудили ход реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, а также вопросы, связанные с перспективными поставками газа из России в Китай", – говорится в сообщении.Стороны отметили высокую надежность поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки сверх контрактных обязательств, обратили внимание в компании."Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251204/kitay-865198425.html
пекин
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, пекин, китай, газпром, cnpc
Газ, РОССИЯ, Пекин, КИТАЙ, Газпром, CNPC
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай
"Газпром" и CNPC обсудили в Пекине перспективы поставок газа в Китай
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".
Ежегодное заседание совместного координационного комитета "Газпрома
" и CNPC
состоялось в Пекине
под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и главного юридического директора CNPC Чжао Ин, сообщила российская компания.
"Участники заседания обсудили ход реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, а также вопросы, связанные с перспективными поставками газа из России в Китай", – говорится в сообщении.
Стороны отметили высокую надежность поставок российского газа в Китай
по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири
". В 2025 году "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки сверх контрактных обязательств, обратили внимание в компании.
"Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.
В ВТБ рассказали, как вырастут поставки газа в Китай в 2030 году