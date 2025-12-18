https://1prime.ru/20251218/germaniya-865657277.html

"Рухнет изнутри": на Западе пришли в ужас после слов Мерца о деньгах России

"Рухнет изнутри": на Западе пришли в ужас после слов Мерца о деньгах России - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Рухнет изнутри": на Западе пришли в ужас после слов Мерца о деньгах России

Недавно высказанное намерение канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы в течение двух лет для финансовой поддержки ВСУ может | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T05:46+0300

2025-12-18T05:46+0300

2025-12-18T05:46+0300

мировая экономика

украина

бельгия

германия

фридрих мерц

ес

euroclear

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Недавно высказанное намерение канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы в течение двух лет для финансовой поддержки ВСУ может привести к юридическим трудностям. Об этом заявил бывший полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt. "Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, <…> и мы столкнемся с потенциально серьезными последствиями для финансовой системы не только Бельгии, но и других европейцев, прежде всего Германии, и если мы проиграем в суде, то нам снова придется искать деньги", — отметил он. Тиле также подчеркнул, что страны осознают необходимость внешнего финансирования бюджета Украины. Однако противодействие со стороны Бельгии и ряда других государств создало непростую ситуацию с разблокировкой активов. "Бюджет Украины должен откуда-то финансироваться, иначе она рухнет изнутри, ведь речь идет о суммах в 90-120 миллиардов, которые надо найти. Так что это очень деликатный вопрос, который может зайти в тупик", — объяснил эксперт. Еврокомиссия стремится достигнуть консенсуса по вопросу российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?" оценил вероятность принятия ЕС такого решения как лишь 50/50. Бельгия, Венгрия, компания Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отвергли предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере от 135 до 210 миллиардов евро под российские активы. Франция также выразила несогласие с использованием активов, хранящихся в коммерческих банках. Тем не менее предложение будет обсуждаться и внесено на голосование в ходе европейского саммита в декабре. Глава Euroclear, Валери Урбен, в интервью СМИ отметила, что активы ЦБ принадлежат российскому народу и пригрозила судебными разбирательствами, если решение будет принято. После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов, суммарно около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых организаций. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов.

https://1prime.ru/20251217/evropa-865647950.html

https://1prime.ru/20251217/merts-865653136.html

https://1prime.ru/20251217/es-865633442.html

украина

бельгия

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, бельгия, германия, фридрих мерц, ес, euroclear, всу