В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека

В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума сейчас продолжает работать над законом об ограничении числа банковских карт на одного человека - после дискуссий решено остановиться на 20 штуках, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ну, по крайней мере, сейчас остановились на 20 картах на одного человека", - сообщил он. Аксаков добавил, что сейчас законопроект находится на этапе обсуждения. "До конца года можно было бы принять закон, но еще идут обсуждения. Банкиры считают его нецелесообразным. Они считают, количество карт не то направление, которое является решающим проблему", - уточнил депутат. В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до двадцати. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций. В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках законопроекта о втором пакете мер против кибермошенников планируется ограничение количества банковских карт на одного человека - не более 10 штук. Затем в сентябре ЦБ РФ поддержал предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека. Таким образом, получается, что власти вновь вернулись к обсуждению первоначального лимита карт на человека в 20 штук.

