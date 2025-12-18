Guardian: британские министры опасаются срыва торговых соглашений с США

https://1prime.ru/20251218/guardian-865660741.html

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Британские министры опасаются срыва торговых соглашений с США из-за отсутствия четко закрепленных юридических обязательств, сообщает газета Guardian. "Министры в частном порядке заявили, что есть опасения о том, что соглашения правительства с США носят шаткий и ненадежный характер. Один из них заявил об опасениях, что серия соглашений Великобритании с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа "построена на песке", - пишет издание. Другой министр в беседе с изданием заявил о том, что нестабильность стала новой нормой в отношениях Британии с США. Газета отмечает, что отмена пошлин на фармацевтические препараты в рамках сделки США и Британии до сих пор не оформлена полностью на бумаге, известны лишь общие положения, обозначенные в пресс-релизах. Кроме того, издание указывает на то, что США до сих пор окончательно не одобрили соглашение об уступках для британских фермеров. Британский премьер Кир Стармер называл его "историческим" в мае этого года. Ранее газета Financial Times сообщала, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном. В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.

